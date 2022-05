Visites commentées du parc paysagé Parc du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château d’Azay-le-Rideau Nombre de places limité.Tarifs : Adultes : 11,50 € – Moins de 26 ans ressortissants de l’UE : gratuit

Dans une visite commentée à deux voix, le chef-jardinier et un guide entrainent les visiteurs à la découverte de cet écrin de verdure. Sur réservation, à l’accueil, le jour de la visite. Parc du château d’Azay-le-Rideau Rue Balzac 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:45:00 2022-06-04T16:15:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:45:00 2022-06-05T16:15:00

