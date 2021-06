Virieu Musée de la galoche - Château de Virieu Isère, Virieu Visites commentées du musée « Histoire de la galoche de Val-de-Virieu » Musée de la galoche – Château de Virieu Virieu Catégories d’évènement: Isère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

[**Première partie :**](https://www.museedelagaloche.fr/gallerie) Présentation de l’atelier de fabrication des semelles de bois : – étapes de fabrications des semelles de bois, – gabarits et outils, – semelles de bois à différents stades de fabrication. – machines originales et rares **Deuxième partie :** Présentation de l’atelier de fabrication des galoches – étapes de conceptions de la tige (partie supérieure de la galoche en cuir) depuis la découpe du cuir à l’aide de gabarits (en tôle de zinc ou en carton). – les opérations de coutures, jusqu’à l’opération de clouage de la tige sur la semelle de bois. **Troisième partie :** L’atelier de fabrication des semelles en lait d’hévéa naturel. Les semelles de bois

Adultes : 6 euros Enfants : Gratuit pour les moins de 16 ans (accompagnés des parents)

Découvrez l'aventure des fabricants des galoches, ces chaussures à semelles de bois
Musée de la galoche – Château de Virieu
1245, route du Château, 38730 Virieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

