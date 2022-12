Visites commentées du musée et de l’exposition « Petits Soldats » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

– Les jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier à 15h

– Les samedis 7, 21 et 28 janvier à 15h Exposition en cours jusqu’au 2 avril 2023 : « Petits soldats »

Le « petit soldat » a été l’un des jouets préférés des enfants de la fin du XVIIIe au XXe siècle permettant de développer leur imaginaire et d’apprivoiser le monde des adultes.

Ses vertus ludiques s’accompagnaient également d’intérêt pédagogique, lorsque transposant le passé et l’actualité sur une table, le jeu de guerre devint jeu de tactique (à l’instar du jeu d’échecs ou du jeu de dames, mais sur des cas concrets puisés dans l’histoire ou dans les théories de l’art militaire en vigueur). Pour la 1ère fois, une exposition exceptionnelle se déroule au musée Massey afin de montrer les quatre grands types de figurines représentant des hussards, plus de 1 000 pièces ainsi que des estampes du XIXe siècle issues de la collection du musée.

Vous pourrez ainsi découvrir les figurines de carte, fabriquées en carton rigide dès le début du XVIIIe siècle ; les figurines dites « de plats d’étain », fabriquées dans la seconde moitié du XIXe siècle et les figurines de plomb, à l’origine des jouets enfantins, incarnant encore dans notre imaginaire collectif « le petit soldat ». On trouvera enfin les soldats en plastique, fort répandus au XXe siècle, car solides et moins coûteux. HORAIRES D’OUVERTURE

Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 publics.musees@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 36 96 http://musee-massey.com/ TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes

