du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des traditions et des barques du Léman Visites guidées par petits groupes.

Ce musée présente principalement des objets, maquettes et des documents sur les cochères (petites embarcations de transport) et les barques de charge aux grandes voiles latines emblématiques du Léman. Musée des traditions et des barques du Léman 74500 Saint-Gingolph, Haute-Savoie Saint-Gingolph Haute-Savoie

