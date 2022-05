Visites commentées du Musée de Normandie, 12 juillet 2022, .

Visites commentées du Musée de Normandie

2022-07-12 – 2022-08-25

Destination Normandie ! Partez à la découverte de la Normandie et de son patrimoine.

Une visite essentielle pour une première découverte du Musée de Normandie ou un retour aux fondamentaux !

Visites commentées du musée, accessibles dès 8 ans.

Durée : 1 heure. Les mardis et jeudis du 12 juillet au 25 août à 15h (sauf 14 et 26 juillet).

Destination Normandie ! Partez à la découverte de la Normandie et de son patrimoine.

Une visite essentielle pour une première découverte du Musée de Normandie ou un retour aux fondamentaux !

Visites commentées du musée, accessibles…

mdn@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/

Destination Normandie ! Partez à la découverte de la Normandie et de son patrimoine.

Une visite essentielle pour une première découverte du Musée de Normandie ou un retour aux fondamentaux !

Visites commentées du musée, accessibles dès 8 ans.

Durée : 1 heure. Les mardis et jeudis du 12 juillet au 25 août à 15h (sauf 14 et 26 juillet).

dernière mise à jour : 2022-05-27 par