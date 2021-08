Pont-du-Château Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Visites commentées du musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

Puy-de-Dôme

Visites commentées du musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel, 18 septembre 2021, Pont-du-Château. Visites commentées du musée de la Batellerie Pierre-Mondanel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel

Visites limitées à 19 personnes/par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Consignes sanitaires : se renseigner auprès de l’OTM.

Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme métropolitain par téléphone 04 73 98 65 00 / accueil billetterie.

Musée consacré à l’histoire de la batellerie de l’Allier. Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Place de l’Aire, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Pont-du-Château Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Adresse Place de l'Aire, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Pont-du-Château lieuville Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel Pont-du-Château