Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey Musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey, mercredi 31 juillet 2024.

Visites commentées du musée Bost et de l’outil à Laissey Musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey Doubs

Zoom sur l’entreprise Bost, qui a marqué l’histoire du village de Laissey.

Son produit phare, la pince universelle, lui a permis de s’imposer parmi les plus grands producteurs de pinces et de tenailles. Venez découvrir le parcours de cette entreprise et les différents métiers d’antan à travers une large collection d’outils.

Rendez-vous tous les mercredi de 9h à 12h jusqu’au 11 septembre inclus.

Un départ toutes les heures environ. 3€ par personne.

Pour plus de renseignements 06.81.19.74.22 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 09:00:00

fin : 2024-07-31 12:00:00

Musée Bost et de l’outil à Laissey 42 Grande Rue

Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

