Visite du Moulin de Garreau avec commentaires sur ses origines remontant au XIème siècle. Il dépendait de la Seigneurie de Beugnon-Pottereau puis fut légué à l’Abbaye de Saint-Maixent en 1093. C’est le 1er moulin situé sur le cours de La Longèves qui en comportait 11 en aval. Il assurait non seulement la production de farine pour fournir les boulangeries de la région (très actif durant les 2 dernières guerres mondiales), mais de plus, son énergie permettait aussi d’actionner une scierie et une dynamo pour la production d’électricité. Equipé de 3 paires de meules toujours en place, son mécanisme a été totalement restauré à l’identique en 2005 afin de produire de la farine issue d’une bluterie permettant la sélection des produits. Il est doté d’un dispositif de relevage des meules permettant leur rahabillage périodique. Le site du Moulin de Garreau constitue un espace naturel bucolique de plus de 4ha. Son dispositif hydraulique composé de 2 vannes guillotine permet la régulation d’amenée d’eau au moulin. 2 étangs de pêche sont situés en toute proximité pour le plaisir de nos visiteurs pêcheurs. Moulin à eau sur le cours de la Longèves. Origine du XIème siècle. Restauration complète faite en 2005. Production de farine. Moulin de Garreau Garreau 85570 Saint Martin des Fontaines Saint-Martin-des-Fontaines Vendée

