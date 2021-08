Dommartin Le four et le puits du Prost Dommartin, Rhône Visites commentées du four à pain et de son puits du PROST Le four et le puits du Prost Dommartin Catégories d’évènement: Dommartin

Explications par ARAPED sur la restauration de cet ancien four à pain et de son puits ainsi que sur leur utilisation.

Visites gratuites. Masques obligatoires.

Les visites seront, cette année, possibles par petits groupes entre 8 h et 13 h 00. Le four et le puits du Prost 1702 route des bois, 69380 Dommartin, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Dommartin Rhône

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T13:00:00

