Château de Montagu - Maison Saint Antoine Marcoussis

Marcoussis

Visites commentées du château de Montagu Château de Montagu – Maison Saint Antoine, 18 septembre 2021, Marcoussis. Visites commentées du château de Montagu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Montagu – Maison Saint Antoine

Visite des vestiges du château de Montagu édifié au début du XVe siècle. Présentation du site et de son histoire, présentation des travaux réalisés dans le cadre du chantier REMPART et du sondage archéologique. Présentation des projets de restauration du château et en particulier de la tour des oubliettes.

Entrée libre

Visite commentée des vestiges du château, présentation des réalisations (chantiers de bénévoles, sondage archéologique…) et des projets de restauration de la tour des oubliettes. Château de Montagu – Maison Saint Antoine 53 avenue Massenat Deroche 91460 Marcoussis

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

