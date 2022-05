Visites commentées du Château de Caen Caen Caen Catégories d’évènement: 14000

Caen

Visites commentées du Château de Caen Caen, 12 juillet 2022, Caen. Eglise Saint-Georges du Château de Caen Château

2022-07-12 – 2022-08-26

Caen 14000 Le Château de Caen, une forteresse millénaire !

Découvrez les lieux incontournables du château avec un médiateur du Musée de Normandie. Au cours de la visite, vous bénéficierez d’un accès privilégié aux vestiges du donjon.

Du mardi au vendredi, du 12 juillet au 26 août 2022 à 11h (sauf 14 et 26 juillet)

Durée : 1 heure. Dès 8 ans. 6€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Billetterie et départ de la visite à l'église Saint-Georges du château.

