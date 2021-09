Paray-le-Monial Musée du Hiéron Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Visites commentées des trésors du musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

Visites commentées des trésors du musée du Hiéron Musée du Hiéron, 18 septembre 2021, Paray-le-Monial. Visites commentées des trésors du musée du Hiéron

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Hiéron

Lors de ces visites commentées, la guide-conférencière, après avoir évoqué l’histoire insolite du musée, présentera ses principaux chefs d’oeuvres, dont l’oeuvre monumentale de Joseph Chaumet classée Trésor National, la Via Vitae. Durée de la visite : environ 1h. Parcours permanent et Trésor National (Via Vitae) Musée du Hiéron 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Autres Lieu Musée du Hiéron Adresse 13 rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial Ville Paray-le-Monial lieuville Musée du Hiéron Paray-le-Monial