Visites commentées des objets de la collection : regards de médiateurs Saint-Romain-en-Gal, 18 septembre 2021, Saint-Romain-en-Gal. Visites commentées des objets de la collection : regards de médiateurs 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Saint-Romain-en-Gal Rhône Saint-Romain-en-Gal Le musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal vous accueillent gratuitement de 10h à 18h et vous offrent une programmation jouant les correspondances entre passé et présent. saintromain@rhone.fr +33 4 74 53 74 01 https://musee-site.rhone.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

