Visites commentées des Jardins de La Rejonière Jardins de la Rejonière, 3 juin 2022, Ternand.

[https://youtu.be/PO5HRNkQRKc](https://youtu.be/PO5HRNkQRKc) Jeux d’eau et pierres dorées, de nouveaux aménagements à découvrir ! Crée en 2008, le jardin de la Rejonière de 3000 m² s’épanouit entre vignes, pâturages et forêts, face au village médiéval de Ternand. Il est niché au sein d’un clos en pierres sèches, de pierres dorées, ponctué d’une cadole, reflet minéral des traditions beaujolaises. Conçu comme un laboratoire, le jardin permet l’observation et l’expérimentation de fleurs et feuillages à couper, utilisables pour la réalisation de créations florales. Le jardin abrite une riche diversité botanique composée de plantes vivaces, de rosiers et arbustes originellement consacrés à l’art floral, les végétaux ont été soigneusement sélectionnés à cet effet. Aucuns engrais ou pesticides ne sont appliqués dans le jardin, Le désherbage est exclusivement manuel et sélectif pour préserver les semis spontanés. La taille des arbres et arbustes et le défleurissement sont faits de manière à favoriser les insectes, les oiseaux et la dissémination de graines. Les espèces mellifères sont particulièrement appréciées dans le jardin. Le jardin est en constante évolution. Il s’enrichit et se diversifie au fil des envies, des rencontres, des découvertes, mais aussi du climat et des semis, faveur ou défaveur de la pluie, du soleil, des insectes ou animaux. L’aménagement du jardin permet au visiteur de s’immerger dans différentes atmosphères. La partie originellement bouquetière est divisée en chambres de couleurs, jaune, rouge, violet… Le tracé géométrique strict met en valeur la diversité de hauteurs, textures, floraison, feuillages, ports, et la mobilité au gré des vents. La roseraie s’exprime en toutes saisons par ses variétés de roses remontantes parfumées et aux fruits décoratifs. Le boudoir est une pièce de fraîcheur et d’intimité. Cette allégorie de sous- bois frais abrite une fontaine et des plantes d’ombre aux feuillages verdoyants. Le jardin sillonné par son chemin en pierres dorées est d’inspiration alpino-méditerranéenne. Il est composé de coussins fleuris et de plantes résistantes à la sécheresse. Il est intéressant de voir en ce jardin les végétaux comme des créations artistiques de la nature, pouvant être tout ou partie d’un décor. Vous découvrirez par ce biais, en laissant place à l’observation et à l’imaginaire, de nombreuses textures, formes, couleurs et matières. Et ce, en perpétuelle évolution au fils des saisons. La visite guidée permet de rentrer au cœur du jardin. Le visiteur découvrira son historique et la manière dont il a été aménagé. Nous mêlons la technique à l’esthétique. Nous échangerons sur les plantes, une approche de jardinier qui les côtoie toute l’année de la plantule au sujet adulte et à la graine. Les Jardins de la Rejonière sont ouverts en visite libre et gratuite toute l’année.

entrée libre

Historique et aménagement du jardin mêlant la technique à l’esthétique. Nous échangerons sur les plantes, une approche écologique de jardinier qui les côtoie toute l’année sans produits chimiques.

Jardins de la Rejonière La Rejonière 69620 Ternand Ternand Rhône



2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00