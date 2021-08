Saint-Parres-aux-Tertres Château de Saint-Parres-aux-Tertres Aube, Saint-Parres-aux-Tertres Visites commentées des extérieurs du château Château de Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres Catégories d’évènement: Aube

Château de Saint-Parres-aux-Tertres, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Découvrez exceptionnellement ce château daté de la seconde moitié du XVIIIe siècle et son parc aménagé au XIXe siècle. Un moment unique de partage au coeur d’une propriété soignée par les propriétaires avec un parc, un verger et un potager. L’accès, dans ce lieu du XVIIIe siècle, se fait par une grande allée composée de 80 marroniers.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

