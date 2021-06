Lyon Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Métropole de Lyon Visites commentées des espaces d’exposition permanente du musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Ces visites commentées vous permettront de découvrir l’histoire de l’imprimerie ; de son invention à sa diffusion de plus en plus massive, au travers des évolutions techniques liées à l’image et à la typographie, depuis la presse de Gutenberg au premier Macintosh.

Entrée libre, jauge contrôlée

Notre médiatrice réalisera des séries de visites courtes centrées sur des œuvres majeures des collections permanentes du musée. Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Cordeliers Métropole de Lyon

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

