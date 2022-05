VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS MATISSE & HERBIN Musée départemental Matisse, 14 mai 2022 22:00, Le Cateau-Cambrésis.

Nuit des musées VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS MATISSE & HERBIN Musée départemental Matisse Samedi 14 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Gratuit, 25 personnes maximum

Le caractère monographique de nos collections rend possible une vraie rencontre avec l’œuvre d’un artiste.

Depuis les premières peintures faites à Bohain jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à un des inventeurs de l’abstraction au XX° siècle, Auguste Herbin : un parcours dans la couleur pure jusqu’au monumental vitrail Joie. Enfin, grâce à la Donation d’Alice Tériade, une section du musée présente des œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro, et Chagall et la célèbre “Salle à Manger” décorée par Matisse.

Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

http://museematisse.lenord.fr http://fb.com/musee.departemental.matisse

Co-ordinated GPS(GLOBAL POSITIONING SYSTEM,GLOBAL POSITIONING SYSTEMS): 50 ° 06’ 23″ the North / 3 ° 32’ 27″ the East Drop-off lane street of French soldiers in World War I de la Grande Guerre (along the museum) Car park esplanade Monplaisir (street of the Wood Monplaisir) Car park forbids the immediate areas the museum Free, 25 people maximum Saturday 14 May, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Since the first paintings(paints) made to Bohain up to the accomplished work of the chapel of Vence, the route(course) across Matisse’s work is a progression in the colour, in the sumptuousness of materials(subjects), the beauty of models, the passion of the drawing and love of poetry. A gallery is devoted to one of the inventors of abstraction in XX ° century, Augustus Herbin: a route(course) in the pure colour until monumental stained-glass window Enjoyment. Finally, thanks to the Donation of Alice Tériade, a section of the museum presents of remarkable works of Picasso, Rouault, Giacometti, Light, short-sighted, and Chagall and celebrates it “Dining room” decorated by Matisse.

Desde las primeras pinturas hechas en Bohain hasta la obra realizada en la capilla de Vence, el recorrido por la obra de Matisse es un recorrido en el color, en la suntuosidad de los materiales, la belleza de los modelos, la pasión del dibujo y el amor de la poesía. Una galería está dedicada a uno de los inventores de la abstracción en el siglo XX ³ Auguste Herbin. Propone un recorrido en color puro hasta la monumental vidriera Joie.

Gratis, hasta 25 personas Sábado 14 mayo, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis 59360 Le Cateau-Cambrésis Hauts-de-France