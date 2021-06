Lyon Archives municipales de Lyon Métropole de Lyon Visites commentées des Archives de Lyon Archives municipales de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Archives municipales de Lyon, le samedi 18 septembre à 11:00

Visite des magasins et de l’atelier de restauration Présentation de quelques « trésors » d’archive Départ toutes les 30 minutes (dernier départ à 17 h 30) Durée : 1 h 30

Entrée libre

Les archivistes municipaux vous accompagnent à la découverte des « trésors » conservés Archives municipales de Lyon 1, place des Archives, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:30:00

