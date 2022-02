Visites commentées de Sainte-Colombe Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-07-15 17:00:00 – 2022-08-12 19:00:00

Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne Visites du village de caractère de Ste Colombe de 17h à 19 h, de l’église et de son clocher, les remparts de l’ancien chateau, croix, places, ruelles, lavoir, l’historique du village et ses anecdotes, suivies des marchés gourmands organisés par la municipalité. Visites du village de caractère de Ste Colombe de 17h à 19 h, de l’église et de son clocher, les remparts de l’ancien chateau, croix, places, ruelles, lavoir, l’historique du village et ses anecdotes, suivies des marchés gourmands organisés par la municipalité. +33 6 71 28 00 57 Visites du village de caractère de Ste Colombe de 17h à 19 h, de l’église et de son clocher, les remparts de l’ancien chateau, croix, places, ruelles, lavoir, l’historique du village et ses anecdotes, suivies des marchés gourmands organisés par la municipalité. Maraval

