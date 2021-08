Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Visites commentées de pont en pont Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Visites commentées de pont en pont Montbrison, 18 septembre 2021, Montbrison. Visites commentées de pont en pont 2021-09-18 – 2021-09-19

Montbrison Loire Passer sur un pont et franchir le Vizézy est aujourd’hui un acte banal. Mais ces ponts montbrisonnais peuvent aussi raconter bien des choses. Que disent-ils de l’histoire de la ville ? Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

