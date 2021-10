Piacé Piacé le radieux,Bézard - Le Corbusier PIACE, Sarthe Visites commentées de micro-architectures (Hexacube, Bulles Six Coques, Tétrodon, Penta…) au sein d’un parcours d’art Piacé le radieux,Bézard – Le Corbusier Piacé Catégories d’évènement: PIACE

Sarthe

Visites commentées de micro-architectures (Hexacube, Bulles Six Coques, Tétrodon, Penta…) au sein d’un parcours d’art Piacé le radieux,Bézard – Le Corbusier, 16 octobre 2021, Piacé. Visites commentées de micro-architectures (Hexacube, Bulles Six Coques, Tétrodon, Penta…) au sein d’un parcours d’art

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre

### La visite présente les micro-architectures et les pièces architecturales du parcours d’art de Piacé le radieux : * Hexacube de Georges Candilis & Anja Blomstedt (avec la participation de Clément Cividino Ent.) * Bulles Six Coques de Jean-Benjamin Maneval (1964-1967), * Tétrodon de l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture (AUA, 1973), * SAS Gonflable et Voiture minimum LC/ Corps d’osier de Christian Ragot * Capsule Penta de Jacques Carchon et Jean Fournier (1984), * Rampe de Claude Parent, * Villa Parmentier de Florence Doléac et David de Tscharner (2011-2016), * Baie archive de Le Corbusier, * etc.

Inscription par email obligatoire

Piacé le radieux,Bézard – Le Corbusier 7 rue de l'Eglise 72170 Piacé

Piacé le radieux,Bézard - Le Corbusier Piacé