le samedi 3 juillet à musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Conçue tout d'abord par le musée national Picasso-Paris en 2020, cette exposition a ouvert ses portes le 16 juin dernier au musée de la CIBDI; au menu, plus d'une trentaine d'œuvres de Pablo Picasso entourées de planches anciennes et récentes de l'histoire de la bande dessinée. Autour des dessins de Picasso et de quelques maîtres anciens de la BD, figurent des planches d'auteurs contemporains, de Guido Crepax, Gotlib ou Art Spiegelman à Clément Oubrerie, en passant par François Boucq, Enki Bilal, Philippe Dupuy et nombre d'auteurs encore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T19:15:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:15:00

