**Visites commentées de l’exposition Beate & Serge Klarsfeld. Les combats de la mémoire (1968 – 1978 )** La décennie 1968-1978 a marqué un tournant important dans l’évolution de la mémoire de la Shoah en Europe et dans le monde. L’action spectaculaire du couple forme par Beate et Serge Klarsfeld, menée sur plusieurs continents, a exercé un rôle majeur dans ce mouvement vers la reconnaissance de la Shoah.

ENtrée libre ,gratuit

2021-11-02T16:00:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-04T16:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T16:00:00 2021-11-05T17:00:00

