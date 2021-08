Marseille Château Borély,musée des Arts décoratifs,de la Faïence et de la mode Bouches-du-Rhône, Marseille Visites commentées de l’exposition “Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 vases” Château Borély,musée des Arts décoratifs,de la Faïence et de la mode Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode – Château Borély** **EXPOSITION Souffles : 10 designers · 10 ans · 10 vases** **12 juin – 7 novembre 2021** Cet été, le château Borély fait la part belle au design et à la mode en s’associant au Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva – Marseille) et à la villa Noailles (Hyères). Dans une scénographie inédite, il réunit les créations en verre réalisées dans les ateliers du Cirva par les dix dernier·ère·s lauréat·e·s du Grand Prix Design Parade Hyères. Visites commentées samedi et dimanche : 10h-10h30 / 15h-15h30 /16h30-17h Sans réservation

Entrée libre, sans inscription

