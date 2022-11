Visites commentées de l’exposition Mmmh [Maison-musée michel houellebecq] Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: 14400

Cette exposition vise à faire de vous, visiteurs, des héros : si vous acceptez la mission, vous deviendrez le conservateur de la future maison-musée de l'écrivain Michel Houellebecq, telle qu'elle sera donnée à voir au public dans 150 ans. Si les maisons d'hommes de lettres sont majoritairement constituées de ce que lèguent les auteurs, elles dépendent aussi largement des choix des conservateurs. Aussi, imaginer ce que sera la maison de Michel Houellebecq revient à anticiper la société de demain et à en déduire le point de vue que cette société aura sur cette oeuvre. Laissez-vous guider par la voix contant à votre oreille les nombreux choix illustrés avec truculence qui s'offrent à vous. Aussi, vous déciderez si l'illustre personnage aura connu une mort tragique, dévoré par son chien, s'il aura été rapidement oublié de tous, ou au contraire, s'il aura mérité selon vous, une postérité durable. Tous les scénarios sont envisagés. Alors, faites le tour du propriétaire, depuis la cave jusqu'au grenier en passant par la boutique de souvenirs. À vous de jouer, vous êtes le héros ! L'exposition s'inscrit dans le cadre du programme SUITE initié par le Centre national des arts plastiques (Cnap) en partenariat avec l'ADAGP. Coproduit avec le Centre Pompidou dans le cadre d' Extra! Festival de la littérature vivante (11 -15 septembre 2019) .

