Visites commentées de l’exposition « Lumière(s) Intérieure’s) » Château de la Motte Tilly, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Motte-Tilly.

Visites commentées de l’exposition « Lumière(s) Intérieure’s) »

le samedi 3 juillet à Château de la Motte Tilly

### Exposition de Leila Demoisy, commissaire: Valérie Arconeti L’exposition Lumière(s) Intérieure(s) convie le public à observer et à évoluer autour des œuvres lumineuses réalisées pour l’intérieur et l’extérieur, à s’approcher des arbres mis en scène et à vivre l’expérience de la lumière dans le grand salon du château. Le visiteur est invité à faire l’expérience – durant la nuit – d’une rencontre intime avec la lumière et le vivant, une lumière blanche des origines qui encercle la nature, dessine l’objet le plus précieux, habille le visiteur. Cette lumière enlace, souligne les contours, suggère des scènes et des histoires personnelles. La nature et les lieux ainsi éclairés entrent en connivence avec l’être humain, répondent à la présence de l’homme, provoquent en lui une interrogation quant à sa propre nature. Départ depuis la boutique, réservation conseillée avant le soir de l’événement : 03 25 39 99 67

Place limitée à 15 personnes

Le château de La Motte Tilly accueille dans le grand salon et dans les jardins, les œuvres lumineuses de l’artiste Lélia Demoisy.

Château de la Motte Tilly D951, 10400 La Motte Tilly La Motte-Tilly Aube



