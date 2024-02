Visites commentées de l’exposition » Le Salève, montagne des Carougeois ?! » Musée de Carouge Carouge GE, jeudi 21 mars 2024.

Visites commentées de l’exposition » Le Salève, montagne des Carougeois ?! » Le Musée de Carouge convie son public à une randonnée artistique et historique ! Géographiquement savoyard, mais sentimentalement proche de nous, le Salève domine notre vision et notre imaginaire. 21 mars et 18 avril Musée de Carouge Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T18:00:00+01:00 – 2024-03-21T18:45:00+01:00

Fin : 2024-04-18T18:00:00+02:00 – 2024-04-18T18:45:00+02:00

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/

Musée de Carouge