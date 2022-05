VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION HARMONIE DES SPHÈRES Musée départemental Matisse, 14 mai 2022 22:00, Le Cateau-Cambrésis.

Nuit des musées VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION HARMONIE DES SPHÈRES Musée départemental Matisse Samedi 14 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 22h00 Gratuit, 25 personnes maximum

Cette exposition établit un rapprochement de ces deux visions : celle de l’artiste qui s’inspire de la science et celle du scientifique qui traduit sa fascination de l’espace par la photographie.

Auguste Herbin, Geneviève Claisse ou encore Jean Dewasne, artistes abstraits géométriques originaires du Nord et férus de sciences exactes, dont le musée Matisse possède une importante collection, ont utilisé le cercle comme un élément récurrent de composition. Le travail de ces artistes entre en résonance avec les photographies que le spationaute français Thomas Pesquet a faites pendant ses loisirs à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Quand il nous montre la Terre depuis l’espace, nous sommes frappés par l’extrême beauté de notre planète. De même, quand il photographie son environnement, l’absence de pesanteur donne à son Habitacle une sensation de sphère ou de cercle. Cette exposition établit un rapprochement de ces deux visions : celle de l’artiste qui s’inspire de la science et celle du scientifique qui traduit sa fascination de l’espace par la photographie. L’une et l’autre dialoguent et se complètent mutuellement. Ce projet a été enrichi par des prêts émanant de deux autres musées du Département du Nord : le Forum antique de Bavay par celui de statuettes de Mars et d’Atlas, le Musverre par celui d’œuvres contemporaines. Le Forum départemental des Sciences nous a en outre apporté un précieux concours scientifique et pédagogique.

