VISITES COMMENTÉES DE L'EXPOSITION DE FRANÇOISE PÉTROVITCH
4 Place des Jacobins Les Quinconces salle d'exposition Le Mans Sarthe
2023-01-08

Sarthe Françoise Pétrovitch est une figure majeure de la scène artistique française. Si ses dessins au lavis d’encre et, dernièrement, ses grandes huiles sur toile, ont particulièrement contribué à sa notoriété, son oeuvre se caractérise avant tout par sa dimension plurielle. Du 7 janvier au 25 mars 2023, la Scène nationale invite l’artiste pour une exposition qui déploie une combinaison inédite de son travail artistique, en écho au lieu principalement dédié aux arts vivants. Pour cette première exposition dans un Théâtre, Françoise Pétrovitch dévoilera une vingtaine d’oeuvres, la plupart inédites, dont deux très grands formats (240x320cm) et une série de petits formats (50x40cm). L’exposition accueillera également l’oeuvre vidéographique Vertical, créée en collaboration avec Hervé Plumet et qui met à l’honneur le Gilles d’Antoine Watteau. Visites commentées exposition Françoise Pétrovitch https://www.quinconces-espal.com/la-saison/arts-visuels/exposition-francoise-petrovitch Les Quinconces salle d’exposition 4 Place des Jacobins Le Mans

