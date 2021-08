Saint-Maximin Saint-Maximin Oise, Saint-Maximin Visites commentées de l’exposition « Bassin de pierre, bassin de vies » Saint-Maximin Saint-Maximin Catégories d’évènement: Oise

Saint-Maximin

Visites commentées de l’exposition « Bassin de pierre, bassin de vies » Saint-Maximin, 18 septembre 2021, Saint-Maximin. Visites commentées de l’exposition « Bassin de pierre, bassin de vies » 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin Découvrez l’histoire de Creil Sud Oise et son ADN, la pierre, à travers une expositions de cartes postales anciennes, «Bassin de pierre, bassin de vies». La visite peut se faire en autonomie grâce à un catalogue d’exposition gratuit ou guidée lors de visites commentées. Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Parking gratuit face à la Mairie de Saint-Maximin

Gratuit

Dans la limite de 45 personnes dans la Galerie du Front de taille, lieu de l’exposition Découvrez l’histoire de Creil Sud Oise et son ADN, la pierre, à travers une expositions de cartes postales anciennes, «Bassin de pierre, bassin de vies». La visite peut se faire en autonomie grâce à un catalogue d’exposition gratuit ou guidée lors de visites commentées. Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Parking gratuit face à la Mairie de Saint-Maximin

Gratuit

Dans la limite de 45 personnes dans la Galerie du Front de taille, lieu de l’exposition bienvenue@maisondelapierre-oise.fr +33 3 44 61 18 54 http://maisondelapierre-oise.fr/ Découvrez l’histoire de Creil Sud Oise et son ADN, la pierre, à travers une expositions de cartes postales anciennes, «Bassin de pierre, bassin de vies». La visite peut se faire en autonomie grâce à un catalogue d’exposition gratuit ou guidée lors de visites commentées. Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Parking gratuit face à la Mairie de Saint-Maximin

Gratuit

Dans la limite de 45 personnes dans la Galerie du Front de taille, lieu de l’exposition creil sud oise dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Maximin Autres Lieu Saint-Maximin Adresse Ville Saint-Maximin lieuville 49.22236#2.44417