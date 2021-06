Lyon Archives municipales de Lyon Métropole de Lyon Visites commentées de l’exposition « Au service de la ville » Archives municipales de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Archives municipales de Lyon, le samedi 18 septembre à 11:00

Les académiciens de l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon vous attendent dans l’exposition pour vous faire découvrir le rôle joué par l’Académie dans le développement de la cité rhodanienne depuis 1700.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00

