le samedi 3 juillet à Chapelle du Carmel de Libourne

Visites commentées de l’exposition 8CLOS —————————————- 30 minutes pour tout savoir de cette exposition conçue par le musée des Beaux-Arts de Libourne et qui réunit huit artistes issus de la street culture : A-MO, Mika; Möka187, Mr. Poulet, NASTI, Rouge, Selor et Sêma Lao. Huit artistes, huit univers qui se dévoilent au public. Elle met à l’honneur leur pratique d’atelier. En effet, dans l’intimité souvent contrainte de cette année, des histoires ont mûri secrètement et les voilà prêtes à pousser portes et fenêtres.

Gratuit sur inscription.

