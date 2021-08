Fontvannes Église Saint-Alban Aube, Fontvannes Visites commentées de l’église Église Saint-Alban Fontvannes Catégories d’évènement: Aube

le dimanche 19 septembre à Église Saint-Alban

### Découvrez cette église du XIXe siècle qui surplombe la commune de Fontvannes. L’église offre un panorama sur les collines du pays d’Othe et sur la commune de Fontvannes. Découvrez de manière exceptionnelle l’intérieur de l’édifice et notamment son retable en bois du XVIe siècle classé au titre des Monuments historiques.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de Madame Stepien par téléphone.

Église Saint-Alban Chemin du cimetière, 10190 Fontvannes Fontvannes Aube

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

