Sépeaux-Saint Romain Yonne Sépeaux-Saint Romain Yonne EUR L’association Patrimoine & Partage propose des visites commentées de la charmante petite église romane constituée d’une nef unique à la voûte lambrissée, surmontée d’un clocher et précédée d’un porche très pittoresque appelé « caquetoir ». Peintures murales du XIIIe siècle. En parallèle, Patrimoine et Partage accueille Michael Leclercq pour une exposition photos dans le caquetoir de l’église. http://patrimoineetpartage.fr/ L’association Patrimoine & Partage propose des visites commentées de la charmante petite église romane constituée d’une nef unique à la voûte lambrissée, surmontée d’un clocher et précédée d’un porche très pittoresque appelé « caquetoir ». Peintures murales du XIIIe siècle. En parallèle, Patrimoine et Partage accueille Michael Leclercq pour une exposition photos dans le caquetoir de l’église. Route des Chollets Eglise Sépeaux-Saint Romain

