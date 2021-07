Visites commentées de l’Atelier de Moulage de la Rmn-GP Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Denis.

Visites commentées de l’Atelier de Moulage de la Rmn-GP

le samedi 18 septembre à Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais

**L’atelier de la Rmn-GP conserve et exploite aujourd’hui un fonds de plus de 6 000. Une découverte des collections vous est proposé autour de la reproduction en tant outil de médiation et de diffusion.** Venez découvrir les secrets de reproduction des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture mis à la disposition des musées, des institutions et des particuliers. Créé en 1794, l’atelier de Mouage de la Rmn-GP n’a cessé d’enrichir ses collections à partir d’œuvres des collections françaises et européennes pour conserver et exploiter aujourd’hui un fonds de plus de 6 000 modèles allant de la Préhistoire au XXe siècle. Une découverte de ces savoir-faire vous est proposée sous forme de visites autour la reproduction de sculpture en tant outil de médiation et de diffusion.

Visites commentées d’1h à 10h,11h15, 14h30 et 15h45 sur réservation uniquement

Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais 1 impasse du Pilier 93217 Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T16:45:00