Gouvernes Église Saint-Germain Gouvernes, Seine-et-Marne Visites commentées de la petite salle des catéchismes Église Saint-Germain Gouvernes Catégories d’évènement: Gouvernes

Seine-et-Marne

Visites commentées de la petite salle des catéchismes Église Saint-Germain, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gouvernes. Visites commentées de la petite salle des catéchismes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Germain

**Admirer et compendre les peintures murales de la petite salle des catéchismes.** La petite salle des catéchismes et ses peintures murales sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 2009. C’est l’une des dernières œuvres encore visibles aujourd’hui d’un peintre considéré comme le Puvis de Chavanne religieux à son époque, le chanoine Étienne Jouy. La plupart des réalisations de cet artiste ne sont malheureusement pas parvenues jusqu’à nous.

Visites de quart d’heure en quart d’heure par groupes de six personnes maximum.

Admirer et compendre les peintures murales de la petite salle des catéchismes.s Église Saint-Germain 2 place de la Mairie 77400 Gouvernes Gouvernes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gouvernes, Seine-et-Marne Autres Lieu Église Saint-Germain Adresse 2 place de la Mairie 77400 Gouvernes Ville Gouvernes lieuville Église Saint-Germain Gouvernes