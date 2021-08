Saint-Léger-près-Troyes Ferme Musée Rustique Aube, Saint-Léger-près-Troyes Visites commentées de la Ferme Musée Rustique Ferme Musée Rustique Saint-Léger-près-Troyes Catégories d’évènement: Aube

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ferme Musée Rustique Gratuit. Réservation obligatoire.

Une occasion unique de découvrir cette collection de plus de 1500 objets témoins de la vie d’autrefois ! Ferme Musée Rustique 3 rue de la Joncière, 10800 Saint-Léger-près-Troyes Saint-Léger-près-Troyes Aube

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

