Nous proposons aux visiteurs de découvrir le bâtiment occupé au 46 rue de Mareil par l’association La CLEF, ainsi que le parc qui l’entoure. Vous pourrez mieux connaître l’histoire de ce lieu et de la propriété sur lequel il a été construit. Vous y découvrirez les multiples espaces qui le constituent, des salles d’activités (théâtre, musique, danse, arts plastiques) ainsi que la partie spectacle en passant par les coulisses, le tout agrémenté d’anecdotes qui rythment la vie de l’association depuis plus de 30 ans. —— HORAIRES Vous avez le choix entre deux créneaux Sans réservation . 14h15 à 15h30 . 16h15 à 17h30 —————– LA CLEF FAIT SA RENTREE Cet événement s’inscrit dans le cadre du “Warm’ Up” ! Le “Warm’ Up”, c’est quoi ? C’est la journée de lancement de la saison à La CLEF. Concerts en terrasse, visites guidées, vernissage d’exposition, démos de danse, fresque participative, le “Warm Up” c’est l’occasion de découvrir La CLEF sous toutes ses formes. Plus d’infos [communication@laclef.asso.fr](mailto:communication@laclef.asso.fr)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

