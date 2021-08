Veyrier-du-Lac Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain Haute-Savoie, Veyrier-du-Lac Visites commentées de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain Veyrier-du-Lac Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Veyrier-du-Lac

Visites commentées de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, 18 septembre 2021, Veyrier-du-Lac. Visites commentées de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

le samedi 18 septembre à Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

À travers les collections, films et matériels de la Cinémathèque, découvrez la richesse du cinéma amateur et un bâtiment patrimonial unique, le Téléphérique de Veyrier-du-Lac Durée 1 h 30 environ.

Gratuit. Sur réservation uniquement (10 personnes par visite).

Visite commentée de la Cinémathèque. Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 12 bis Route d’Annecy, 74290 Veyrier-du-Lac Veyrier-du-Lac Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Veyrier-du-Lac Autres Lieu Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain Adresse 12 bis Route d'Annecy, 74290 Veyrier-du-Lac Ville Veyrier-du-Lac lieuville Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain Veyrier-du-Lac