du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle expiatoire

La Chapelle expiatoire s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière de la Madeleine, ouvert en 1722. Sous la Révolution française, sa proximité avec la place de la Concorde où était le plus souvent dressé la guillotine, en fait le lieu inhumation de nombreux condamnés jusqu’à sa fermeture en mars 1794. Louis XVI guillotiné le 21 janvier 1793 et Marie-Antoinette exécutée le 16 octobre 1793 y sont tout deux inhumés. Sous la Restauration, Louis XVIII fait transférer les dépouilles du couple royal, le 21 janvier 1815, à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. L’édification de la Chapelle expiatoire débute en 1816. Le monument a avant tout une vocation mémorielle. Pour Louis XVIII, l’édifice doit réaffirmer l’autorité du principe monarchique et rappeler le péché que constitue la mort de Louis XVI. Le monument est achevée en 1826. Cet édifice, « peut-être le monument le plus remarquable de Paris », selon Chateaubriand, se trouve au cœur du VIIIe arrondissement, dans le square Louis XVI. Il est un des rares monuments mémoriels de la Restauration préservés. Visite commentées samedi 18 et dimanche 19 septembre —————————————————- ### 14h30 « la Chapelle expiatoire, un monument mémoriel » L’édification de la Chapelle expiatoire, à partir de 1816, a une vocation mémorielle. Pour son commanditaire, Louis XVIII, l’édifice doit réaffirmer l’autorité du principe monarchique, et rappeler le péché que constitue la mort de Louis XVI. L’architecte Pierre François Léonard Fontaine, secondé par Hippolyte Lebas, est chargé des travaux. D’inspiration néo-classique, fortement marquée par l’esprit romantique, la Chapelle expiatoire est achevée en 1826. Dans la nef, deux sculptures monumentales illustrent le drame des Souverains : l’Apothéose de Louis XVI par Joseph Bosio, et et Marie-Antoinette soutenue par la Religion par Jean-Pierre Cortot. ### 16h « La Chapelle expiatoire et la Commune de 1871 » Visite commenté de l’exposition : Au cour de sa brève existence (72 jours) la Commune ordonne la démolition de quatre monuments de Paris dont la Chapelle expiatoire. Pour la Commune, qui revendique l’héritage des révolutionnaires de 1793, ce monument est une « insulte permanente à la première Révolution ». Mais l’exécution de la décision tarde. On attribue à Jacques Libman (1827-1911), voisin du monument, demeurant rue Lavoisier, la sauvegarde de la Chapelle expiatoire en 1871. Imaginant un stratagème on peut plus original, il fera tout pour empêcher la démolition du monument…

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition « La Chapelle expiatoire et la Commune de 1871 ». Participez aussi aux visites commentées du monument et de l’exposition.

