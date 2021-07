Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Visites commentées | Collection Japon Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Visites commentées | Collection Japon Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Genève. Visites commentées | Collection Japon

du jeudi 8 juillet au dimanche 5 septembre à Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Avec près de 800 pièces, datant du milieu du 17e au début du 20e siècle, le Musée Ariana conserve l’une des plus importantes collections suisses de céramique japonaise. Le corpus se distingue par l’omniprésence et la foisonnante diversité des décors peints. Cette nouvelle exposition sur le thème du Japon en présente les plus remarquables pièces. Deux visites gratuites sans inscription commentées sont prévues: -Une visite tactile le jeudi 8 juillet à 14h30 -Une visite commentée le dimanche 5 septembre à 11h

Visites gratuites, sans inscription

Chrysanthèmes, dragons et samouraïs Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:30:00 2021-07-08T15:30:00;2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève