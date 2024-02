VISITES COMMENTÉES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, dimanche 11 février 2024.

Visite du musée pour découvrir les collections du musée et le mode de vie de nos ancêtres de l’Aurignacien

Des visites commentées des collections du musée vous permettront de découvrir la Préhistoire et la culture aurignacienne, vieille de 35 000 ans, dont Edouard Lartet a retrouvé les traces à l’abri d’Aurignac en 1860.

Visite les mardis, mercredis, vendredis et dimanches.

Réservations conseillées, places limitées.

Visites comprises dans le prix d’entrée.

Tout public, durée 45min.4 EUR.

Début : 2024-02-11 14:30:00

fin : 2024-02-25 15:30:00

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie accueil@musee-aurignacien.com

