### Visites commentées du Musée Georges-Labit Les guides conférencières vous proposent de découvrir les collections du musée Georges-Labit, ainsi que la singularité de son architecture et de son jardin. ### Programme **Les lundis à 11h30** ****(durée : 30mn)** :** * 7 mars : Autour du thé japonais * 14 mars : Les geishas * 21 mars : Deux oiseaux nous parlent du Japon * 28 mars : Netsuke et petits objets * 4 avril : A la découverte de la culture Cham * 11 avril : Le Jina de Borobudur (Java) * 18 avril : Buddha et le naga * 25 avril : L’éléphant de Tra-Kieû (Vietnam) * 2 mai : La métamorphose du dieu Vishnu * 16 mai : Un couple divin : Shiva et Parvâti * 30 mai : Images de Buddha (Inde) * 6 juin : Les geishas * 13 juin : Autour du thé japonais * 20 juin : Deux oiseaux nous parlent du Japon * 27 juin : Netsuke et petits objets **Les vendredis à 16h (durée : 30mn) :** * 4 mars : Un livre des Morts de l’Egypte ancienne * 11 mars : La métamorphose du dieu Vishnu * 18 mars : Georges Labit et son musée * 25 mars : Un buddha du Gandhara (Inde) * 1er avril : Images d’enfants * 8 avril : Autour du thé japonais * 15 avril : Un couple divin : Shiva et Parvâti * 22 avril : Georges Labit et son musée * 29 avril : La momie de dame In Imen na es Nebou * 13 mai : Georges-Labit et son musée * 3 juin : Le jardin exotique du musée * 10 juin : Buddha et le naga * 17 juin : Georges-Labit et son musée * 24 juin : Un symbôle chinois pour annoncer l’été **Les dimanches en famille à 15h (durée : 1h) :** * 6 mars : Le “coupeurs de bambous” * 13 mars : Le Japon : arts et traditions * 27 mars : Histoire de collections * 10 avril : Le “coupeurs de bambous” * 17 avril : L’Egypte ancienne * 24 avril : Histoire de collectionneurs * 22 mai : Dieux et mythes de l’Inde * 12 juin : Le “coupeurs de bambous ![]() ### Infos pratiques Renseignements auprès d’Agnès Baboulène et Marielle Nicéphor visite.dupuylabit@mairie-toulouse.fr

Visites de 30 mn : Entrée musée (visite guidée comprise dans le prix du ticket d’entrée)Visites de 1h du dimanche en famille : 3€ + entrée musée – à partir de 6 ans

Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



