du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Lavoûte-Polignac

– Visites commentées – Exposition ” De l’art héraldique “.

Entrée libre. Tarif réduit de 7 euros. Gratuit pour les enfants et les étudiants. Pass sanitaire obligatoire.

Le château de Lavoûte vous propose des visites commentées et une exposition thématique. Château de Lavoûte-Polignac 43800 Lavoûte-sur-Loire Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

