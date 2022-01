Visites commentées: Alexandre Joly et Hubert Crevoisier Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

_Visite gratuite, sans inscription. Entrée payante, sauf exception: entrée gratuite les premiers dimanche du mois (3 avril, 1er mai, 5 juin)_ Les dimanches 3 avril, 1er mai, 5 juin et 31 juillet à 11h Visites successives des deux expositions : – [Alexandre Joly. Vases communicants](https://www.musee-ariana.ch/fr/expositions/alexandre-joly) – [Hubert Crevoisier. Je suis bleu, je suis jaune, je suis verre… et je vois rouge!](https://www.musee-ariana.ch/fr/expositions/hubert-crevoisier) **Certificat COVID obligatoire: plus d’informations sur** [**www.musee-ariana.ch**](http://www.musee-ariana.ch)

visite gratuite, voir le détail pour le prix d’entrée

Visites commentées successives de deux expositions. (Plusieurs dates prévues) Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

