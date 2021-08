Saumur Hôtel Hudault de la Haye Maine-et-Loire, Saumur Visites commentées à l’Hôtel Hudault de la Haye Hôtel Hudault de la Haye Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Découvrez l’histoire de cet hôtel particulier du 18e siècle grâce à une visite guidée des extérieurs et des jardins. Cet édifice fût la propriété de Armand-François Hudault de La Haye, maire de Chouzé puis juge de paix à Saumur. Il apporta de profondes modifications au 19e siècle. Le propriétaire vous livre également les secrets du projet de mise en valeur de la Tour du Bourg, classée Monument historique. Durée 30mn. Samedi et dimanche départs à 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30 et 17h30 Hôtel Hudault de la Haye 29 rue du temple, SAUMUR Saumur Maine-et-Loire

