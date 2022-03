VISITES COMMENTEE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian Hérépian Catégories d’évènement: Hérault

Hérépian

VISITES COMMENTEE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian, 17 mars 2022, Hérépian. VISITES COMMENTEE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian

2022-03-17 – 2022-03-17

Hérépian Hérault Hérépian EUR 4.5 4.5 Musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian

Visite guidée du Musée : Un musée qui donne la liberté de toucher, de faire tinter cloches, sonnailles et grelots tout en découvrant les secrets de leur utilisation et de leur conception.

Rendez-vous 14h30 devant l’Office de Tourisme de Lamalou les Bains

Sortie en Co-voiturage : Précisez à l’inscription si vous êtes véhiculé ou pas

Inscription OT – 4,50 € – gratuit – de 10 ans Musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian

Visite guidée du Musée : Un musée qui donne la liberté de toucher, de faire tinter cloches, sonnailles et grelots tout en découvrant les secrets de leur utilisation et de leur conception.

Rendez-vous 14h30 devant l’Office de Tourisme de Lamalou les Bains

Sortie en Co-voiturage : Précisez à l’inscription si vous êtes véhiculé

Inscription OT : 4,50€ +33 4 67 95 39 95 Musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian

Visite guidée du Musée : Un musée qui donne la liberté de toucher, de faire tinter cloches, sonnailles et grelots tout en découvrant les secrets de leur utilisation et de leur conception.

Rendez-vous 14h30 devant l’Office de Tourisme de Lamalou les Bains

Sortie en Co-voiturage : Précisez à l’inscription si vous êtes véhiculé ou pas

Inscription OT – 4,50 € – gratuit – de 10 ans Hérépian

dernière mise à jour : 2022-03-07 par OT DU GRAND ORB

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Hérépian Autres Lieu Hérépian Adresse Ville Hérépian lieuville Hérépian Departement Hérault

Hérépian Hérépian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herepian/

VISITES COMMENTEE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian 2022-03-17 was last modified: by VISITES COMMENTEE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian Hérépian 17 mars 2022 Hérault Hérépian

Hérépian Hérault