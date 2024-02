VISITES CLASSÉES X MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse, mardi 13 février 2024.

VISITES CLASSÉES X MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Osez une « visite classée X » de l’exposition Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature, à l’occasion de la Saint-Valentin !

Une déambulation théâtrale et dansée au coeur de l’exposition Sex-appeal, en mode nuit et coquine pour percer les secrets les plus intimes de la faune et de la flore, menée par les artistes du cabaret Le Kalinka.

Informations pratiques

Soirée réservée aux plus de 18 ans

Réservation obligatoire.25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-15

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr

L’événement VISITES CLASSÉES X Toulouse a été mis à jour le 2024-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE