Meurthe-et-Moselle Villers-lès-Nancy Le premier spectacle de la métropole sans gaz et sans électricité

Grincements, bruits de pas, portes qui claquent…

L’emblématique château Mme de Graffigny est sujet à des phénomènes étranges.

Est-ce le fantôme de Françoise de Graffigny qui rôde ou bien les esprits facétieux des anciennes séances de spiritisme d’Eléonore Corbin ?

Sachez-le les 28 et 29 octobre à 18h grâce à une visite à la lampe frontale du château

Insolite et frissonnante : c’est la semaine des chocottes avec Les clowns de La Spontanée et la complicité des enfants du centre de loisirs

Durée du spectacle : 40 mn – Jauge limitée : 20 personnes – gratuit (Lampe frontale fournie)

Durée du spectacle : 40 mn – Jauge limitée : 20 personnes – gratuit (Lampe frontale fournie)

Réservation obligatoire à communication@villerslesnancy.fr

