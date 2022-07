Visites chez un artisan – Atelier Nicolas Fiore, forgeron ferronier d’art Rimou Rimou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

L'Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne vous invites à la première visite chez les producteurs locaux ! Pour cette première visite Nicolas Fiore sera ravi de vous présenter son atelier de forgeron, ses outils. Il fera aussi une démonstration devant vos yeux. Rendez-vous à 18h30 au lieu-dit Le Crapaudet à Rimou. Réservation obligatoire. +33 2 99 97 85 44

